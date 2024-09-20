В Запорожье произошел взрыв в городской больнице, есть раненый

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, как в июне, в Кропивницком, в результате взрыва газа, пострадали дети.

Также в марте в Одессе произошел сильный пожар в многоэтажке. Как утверждали местные Telegram-каналы, перед этим взорвался газовый баллон.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.