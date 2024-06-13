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У Кропивницькому стався вибух газу: постраждали двоє дітей (фото)

Кропивницький, Четвер 13 червня 2024 08:50
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У Кропивницькому стався вибух газу: постраждали двоє дітей (фото) Фото: у Кропивницькому стався вибух газу 13 червня (facebook.com/MNSKirovograd)
Автор: Наталія Гурковська

13 червня у Кропивницькому стався вибух газу. Постраждали двоє дітей, вони у лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Кіровоградської області.

"Цієї ночі у Кропивницькому стався вибух газоповітряної суміші без послідуючого горіння у приватному житловому будинку", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок чого травмовано двоє дітей 2015 та 2017 років народження, яких у стані середньої тяжкості ушпиталено до Кіровоградської обласної дитячої лікарні.

"Зруйновано дві зовнішні стіни, частково покрівля, міжкімнатні перегородки, вибито вікна та двері у двох квартирах житлового будинку на площі 20 м кв.

Причина вибуху встановлюється фахівцями.

Нагадаємо, у грудні 2023 року у Львові через вибух газу в будинку загинули троє людей, ще троє постраждали. Правоохоронці вже порушили кримінальну справу.

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