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У Запоріжжі стався вибух у міській лікарні, є поранений

П'ятниця 20 вересня 2024 15:55
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У Запоріжжі стався вибух у міській лікарні, є поранений Фото: у Запоріжжі стався вибух у міській лікарні, є поранений (zp.npu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 20 вересня, у міській лікарні Запоріжжя стався вибух у палаті одного з відділень. Внаслідок цього поранення отримав один із пацієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Національної поліції в Запорізькій області.

Повідомлення щодо вибуху надійшло до поліції о 13:20. Внаслідок події поранення отримав 41-річний пацієнт, йому надали медичну допомогу.

У Запоріжжі стався вибух у міській лікарні, є поранений

Фото: у Запоріжжі стався вибух у міській лікарні, є поранений (zp.npu.gov.ua)

"За попередньою інформацією стався вибух предмета, який був серед речей постраждалого. На місці працюють вибухотехніки та співробітники територіального підрозділу поліції. Встановлюються обставини події", - додає поліція.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, як у червні, у Кропивницькому, внаслідок вибуху газу постраждали діти.

Також у березні в Одесі сталась сильна пожежа у багатоповерхівці. Як стверджували місцеві Telegram-канали, перед цим вибухнув газовий балон.

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