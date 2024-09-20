В Запорожье произошел взрыв в городской больнице, есть раненый
Сегодня, 20 сентября, в городской больнице Запорожья произошел взрыв в палате одного из отделений. В результате этого ранения получил один из пациентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Запорожской области.
Сообщение о взрыве поступило в полицию в 13:20. В результате происшествия ранения получил 41-летний пациент, ему оказали медицинскую помощь.
Фото: в Запорожье произошел взрыв в городской больнице, есть раненый (zp.npu.gov.ua)
"По предварительной информации произошел взрыв предмета, который был среди вещей пострадавшего. На месте работают взрывотехники и сотрудники территориального подразделения полиции. Устанавливаются обстоятельства происшествия", - добавляет полиция.
Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, как в июне, в Кропивницком, в результате взрыва газа, пострадали дети.
Также в марте в Одессе произошел сильный пожар в многоэтажке. Как утверждали местные Telegram-каналы, перед этим взорвался газовый баллон.
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