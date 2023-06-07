ua ru
Ср, 07 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Запоріжжі провели тренувальну евакуацію для цивільних

Новость на русском →
Середа 07 червня 2023 13:38
В Запоріжжі провели тренувальну евакуацію для цивільних Фото: в Запоріжжі провели тренувальну евакуацію для цивільних (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Запоріжжі рятувальники провели тренувальну евакуацію цивільних. Ситуація в місті залишається контрольованою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"У Запоріжжі відбулися практичні тренування з евакуації населення у разі різних видів небезпеки. Такі тренування необхідні для злагодженої роботи екстрених та спеціальних служб у разі непередбачуваних обставин", - пише пресслужба.

Зокрема в ДСНС закликають довіряти тільки надійним джерелам інформації.

Підрив Каховської ГЕС

Уночі, 6 червня, російські окупанти вчинили вибух на Каховській гідроелектростанції, що призвело до затоплення ряду населених пунктів у Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях.

Деякі міста і села повідомили про проблеми з водопостачанням. Наприклад, у Кривому Розі були введені обмеження на споживання води, оскільки частина міста отримувала воду з Каховського водосховища. Жителям затоплених районів було заборонено ловити, продавати та споживати рибу через ризик захворювання на ботулізм.

Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань, Мартін Гріффітс, заявив, що наслідки вибуху ГЕС стануть відомі протягом найближчих днів.

Усі подробиці щодо вибуху на Каховській ГЕС станом на ранок 7 червня можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Запорожская область
NEWS
Підрив Каховської ГЕС: все, що відомо про наслідки на 7 червня
Підрив Каховської ГЕС: все, що відомо про наслідки на 7 червня
DAILY
Арсенал терору. Чому Росія активізувала обстріли і скільки в неї залишилось ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Арсенал терору. Чому Росія активізувала обстріли і скільки в неї залишилось ракет