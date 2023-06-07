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В Запорожье провели тренировочную эвакуацию для гражданских

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Среда 07 июня 2023 13:38
В Запорожье провели тренировочную эвакуацию для гражданских Фото: в Запорожье провели тренировочную эвакуацию для гражданских (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Запорожье спасатели провели тренировочную эвакуацию гражданских. Ситуация в городе остается контролируемой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"В Запорожье состоялись практические тренировки по эвакуации населения в случае различных видов опасности. Такие тренировки необходимы для слаженной работы экстренных и специальных служб в случае непредвиденных обстоятельств", - пишет пресс-служба.

В частности в ГСЧС призывают доверять только надежным источникам информации.

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью, 6 июня, российские оккупанты произвели взрыв на Каховской гидроэлектростанции, что привело к затоплению ряда населенных пунктов в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.

Некоторые города и села сообщили о проблемах с водоснабжением. Например, в Кривом Роге были введены ограничения на потребление воды, поскольку часть города получала воду из Каховского водохранилища. Жителям затопленных районов было запрещено ловить, продавать и потреблять рыбу из-за риска заболевания ботулизмом.

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что последствия взрыва ГЭС станут известны в ближайшие дни.

Все подробности о взрыве на Каховской ГЭС по состоянию на утро 7 июня можно прочесть в материале РБК-Украина.

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