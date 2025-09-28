UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

У Запоріжжі пролунали вибухи на тлі атаки дронів і ракет

Фото: російські загарбники атакують Запоріжжя (facebook.com_DSNSKHARKIV)
Автор: Валерій Савицький

У Запоріжжі було чути звук вибуху на тлі загрози ракетного удару в Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне та голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

Вибухи у місті пролунали о 01:09.

Перед цим, о 01:07 Федоров повідомив про вибухи у Запорізькій області.

"Увага! Загроза ударів швидкісних ракет по Запорізькій області", - зазначив керівник ОВА.

Оновлено 01:18

У місті пролунали повторні вибухи.

Перед цим військові повідомили про рух ворожого дрона та швидкісної цілі на Запоріжжя.

Повітряна атака Росії

В ніч на 28 вересня російські терористи масовано атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Вдень 27 вересня військові агресора атакували дроном цивільний автомобіль у Сумській області. Є загиблий.

Крім того, вдарили БпЛА по працівниках газової служби у Сумській області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя