У Запоріжжі пролунали вибухи на тлі атаки дронів і ракет

Вибухи у місті пролунали о 01:09.

Перед цим, о 01:07 Федоров повідомив про вибухи у Запорізькій області.

"Увага! Загроза ударів швидкісних ракет по Запорізькій області", - зазначив керівник ОВА.

Оновлено 01:18

У місті пролунали повторні вибухи.

Перед цим військові повідомили про рух ворожого дрона та швидкісної цілі на Запоріжжя.