В Запорожье прогремели взрывы на фоне атаки дронов и ракет

Фото: российские захватчики атакуют Запорожье (facebook.com_DSNSKHARKIV)
Автор: Валерий Савицкий

В Запорожье был слышен звук взрыва на фоне угрозы ракетного удара в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное и главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Взрывы в городе прогремели в 01:09.

Перед этим, в 01:07 Федоров сообщил о взрывах в Запорожской области.

"Внимание! Угроза ударов скоростных ракет по Запорожской области", - отметил руководитель ОВА.

Обновлено 01:18

В городе прогремели повторные взрывы.

Перед этим военные сообщили о движении вражеского дрона и скоростной цели на Запорожье.

Воздушная атака России

В ночь на 28 сентября российские террористы массированно атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Днем 27 сентября военные агрессора атаковали дроном гражданский автомобиль в Сумской области. Есть погибший.

Кроме того, ударили БпЛА по работникам газовой службы в Сумской области.

