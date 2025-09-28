В Запорожье прогремели взрывы на фоне атаки дронов и ракет

Взрывы в городе прогремели в 01:09.

Перед этим, в 01:07 Федоров сообщил о взрывах в Запорожской области.

"Внимание! Угроза ударов скоростных ракет по Запорожской области", - отметил руководитель ОВА.

Обновлено 01:18

В городе прогремели повторные взрывы.

Перед этим военные сообщили о движении вражеского дрона и скоростной цели на Запорожье.