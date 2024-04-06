Під час нічної атаки ракетами і ударними безпілотниками у Запоріжжі пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.
"Вибух у Запоріжжі", - написав він.
Перед тим Федоров попередив про загрозу крилатих ракет в області.
Пізніше він повідомив про повторний вибух у місті.
Нагадаємо, в Україні вночі 6 квітня оголошено масштабну повітряну тривогу. Зафіксовано пуск крилатих ракет із Ту-95мс.
У Київській області працюють сили ППО.
У Польщі задля забезпечення безпеки повітряного простору під час ракетної атаки Росії проти України злетіли військові літаки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.