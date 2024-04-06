Во время ночной атаки ракетами и ударными беспилотниками в Запорожье раздались взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова .
"Взрыв в Запорожье", – написал он.
До этого Федоров предупредил об угрозе крылатых ракет в области.
Позже он сообщил о повторном взрыве в городе.
Напомним, в Украине ночью 6 апреля объявлена масштабная воздушная тревога . Зафиксирован пуск крылатых ракет с Ту-95мс.
В Киевской области работают силы ПВО.
В Польше для обеспечения безопасности воздушного пространства во время ракетной атаки России против Украины взлетели военные самолеты.
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