У Запоріжжі пролунав вибух
Фото: в Запоріжжі чули звуки вибухів (GettyImages)
В ніч на 14 квітня у Запоріжжі пролунав вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
Зазначається, що після вибуху в місті та області оголосили повітряну тривогу.
Як повідомлялось, російські окупанти у ніч на 9 квітня обстріляли Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей, серед яких 11-річна дитина.
Після цього президент Володимир Зеленський заявив, що Росія черговим обстрілом житлових районів Запоріжжя ставить себе у ще більшу ізоляцію від світу та людства.
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