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У Запоріжжі пролунав вибух

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П'ятниця 14 квітня 2023 01:28
У Запоріжжі пролунав вибух Фото: в Запоріжжі чули звуки вибухів (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В ніч на 14 квітня у Запоріжжі пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Зазначається, що після вибуху в місті та області оголосили повітряну тривогу.

Як повідомлялось, російські окупанти у ніч на 9 квітня обстріляли Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей, серед яких 11-річна дитина.

Після цього президент Володимир Зеленський заявив, що Росія черговим обстрілом житлових районів Запоріжжя ставить себе у ще більшу ізоляцію від світу та людства.

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Запоріжжя Вибух
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