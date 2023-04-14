В ночь на 14 апреля в Запорожье раздался взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне .

Отмечается, что после взрыва в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Как сообщалось, российские кафиры в ночь на 9 апреля обстреляли Запорожье. В результате вражеской атаки погибли два человека, среди которых 11-летний ребенок.

После этого президент Владимир Зеленский заявил, что Россия очередным обстрелом жилых районов Запорожья ставит себя в еще большую изоляцию от мира и человечества.

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