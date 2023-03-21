У Запоріжжі пролунали вибухи під час тривоги

Зазначимо, що наразі у низці регіонів України оголошено повітряну тривогу.

Офіційної інформації про ситуацію у місті поки немає.

Нагадаємо, що сьогодні у Запоріжжі вже повідомляли про вибухи.

До того ж, 18 березня росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю з використанням ракет С-300, внаслідок чого було пошкоджено житловий комплекс.

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