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Обстріл Запоріжжя: війська РФ вдарили ракетами С-300 по житловому комплексу

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Запоріжжя, Субота 18 березня 2023 05:34
Обстріл Запоріжжя: війська РФ вдарили ракетами С-300 по житловому комплексу Фото: війська РФ вдарили ракетами С-300 по житловому комплексу у Запоріжжі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 18 березня, завдали ракетного удару по Запоріжжю з використанням ракет С-300, пошкодивши житловий комплекс.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Запорізької ОВА.

"Рашисти в черговий раз атакували мирне місто. Ракети С-300 були спрямовані на територію одного з житлових комплексів. Снаряди потрапили до одного з об'єктів комплексу. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено поряд житлові багатоквартирні будинки: фасади, вікна, дахи", - йдеться у повідомленні. повідомленні ОВА.

За даними секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва, російська ракета зруйнувала заклад громадського харчування, люди не постраждали. На місці прильоту працюють усі відповідні служби.

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі сьогодні вночі, 18 березня пролунали вибухи, в регіоні оголошено повітряну тривогу.

Раніше повідомлялося, що у понеділок, 13 березня, російські військові обстріляли Камишевську громаду у Запорізькій області та поранили жінку.

Нагадаємо, що на окупованих територіях Запорізької області продовжується розробка планів евакуації колаборантів під час відступу російських військових до Криму.

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