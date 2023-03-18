Обстріл Запоріжжя: війська РФ вдарили ракетами С-300 по житловому комплексу
Російські війська сьогодні вночі, 18 березня, завдали ракетного удару по Запоріжжю з використанням ракет С-300, пошкодивши житловий комплекс.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Запорізької ОВА.
"Рашисти в черговий раз атакували мирне місто. Ракети С-300 були спрямовані на територію одного з житлових комплексів. Снаряди потрапили до одного з об'єктів комплексу. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено поряд житлові багатоквартирні будинки: фасади, вікна, дахи", - йдеться у повідомленні. повідомленні ОВА.
За даними секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва, російська ракета зруйнувала заклад громадського харчування, люди не постраждали. На місці прильоту працюють усі відповідні служби.
Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі сьогодні вночі, 18 березня пролунали вибухи, в регіоні оголошено повітряну тривогу.
Раніше повідомлялося, що у понеділок, 13 березня, російські військові обстріляли Камишевську громаду у Запорізькій області та поранили жінку.
Нагадаємо, що на окупованих територіях Запорізької області продовжується розробка планів евакуації колаборантів під час відступу російських військових до Криму.
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