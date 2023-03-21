В Запорожье раздались взрывы во время тревоги

Отметим, что в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога.

Официальной информации о ситуации в городе пока нет.

Напомним, что сегодня в Запорожье уже сообщали о взрывах.

К тому же, 18 марта россияне нанесли ракетный удар по Запорожью с использованием ракет С-300, в результате чего был поврежден жилой комплекс.

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