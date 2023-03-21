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В Запорожье раздались взрывы во время тревоги

Иллюстративное фото: в Запорожье раздались взрывы во время тревоги (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Запорожье во вторник, 21 марта, раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Отметим, что в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога.

Официальной информации о ситуации в городе пока нет.

Напомним, что сегодня в Запорожье уже сообщали о взрывах.

К тому же, 18 марта россияне нанесли ракетный удар по Запорожью с использованием ракет С-300, в результате чего был поврежден жилой комплекс.

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ЗапорожьеВзрыв