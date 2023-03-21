ua ru
Вт, 21 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Запоріжжі пролунав вибух, в регіоні оголошено тривогу

Новость на русском →
Запоріжжя, Вівторок 21 березня 2023 12:18
У Запоріжжі пролунав вибух, в регіоні оголошено тривогу Фото: у Запоріжжі повідомляють про вибухи 21 березня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 21 березня, у Запоріжжі стався вибух. У регіоні наразі оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"У Запоріжжі пролунав вибух", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Чарівне, Ольгівське, Новоандріївка, Новоданилівка, Малинівка, Червоне, Плавні, Залізничне, Мала Токмачка, Білогір'я, Преображенка, Зелений Гай, Затишшя, Кам'янське, Степове.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя вибухи
NEWS
Чи допомагає переведення годинників економити електроенергію: відповідь експерта
Чи допомагає переведення годинників економити електроенергію: відповідь експерта
DAILY
Не тільки МіГи. Які літаки потрібні Україні, щоб перемогти Росію у небі
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Не тільки МіГи. Які літаки потрібні Україні, щоб перемогти Росію у небі