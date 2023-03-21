У Запоріжжі пролунав вибух, в регіоні оголошено тривогу

Фото: у Запоріжжі повідомляють про вибухи 21 березня (GettyImages)

У вівторок, 21 березня, у Запоріжжі стався вибух. У регіоні наразі оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"У Запоріжжі пролунав вибух", - йдеться в повідомленні. Як повідомлялось, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Чарівне, Ольгівське, Новоандріївка, Новоданилівка, Малинівка, Червоне, Плавні, Залізничне, Мала Токмачка, Білогір'я, Преображенка, Зелений Гай, Затишшя, Кам'янське, Степове.