У Запоріжжі пролунав вибух, в регіоні оголошено тривогу
Фото: у Запоріжжі повідомляють про вибухи 21 березня (GettyImages)
У вівторок, 21 березня, у Запоріжжі стався вибух. У регіоні наразі оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.
"У Запоріжжі пролунав вибух", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялось, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Чарівне, Ольгівське, Новоандріївка, Новоданилівка, Малинівка, Червоне, Плавні, Залізничне, Мала Токмачка, Білогір'я, Преображенка, Зелений Гай, Затишшя, Кам'янське, Степове.
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