У Запоріжжі пролунали вибухи під час тривоги

У Запоріжжі у вівторок, 21 березня, пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Зазначимо, що наразі у низці регіонів України оголошено повітряну тривогу.

Офіційної інформації про ситуацію у місті поки немає.

Нагадаємо, що сьогодні у Запоріжжі вже повідомляли про вибухи.

До того ж, 18 березня росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю з використанням ракет С-300, внаслідок чого було пошкоджено житловий комплекс.

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