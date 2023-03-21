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У Запоріжжі пролунали вибухи під час тривоги

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Запоріжжя, Вівторок 21 березня 2023 14:41
У Запоріжжі пролунали вибухи під час тривоги Ілюстративне фото: у Запоріжжі пролунали вибухи під час тривоги (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Запоріжжі у вівторок, 21 березня, пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Зазначимо, що наразі у низці регіонів України оголошено повітряну тривогу.

У Запоріжжі пролунали вибухи під час тривоги

Офіційної інформації про ситуацію у місті поки немає.

Нагадаємо, що сьогодні у Запоріжжі вже повідомляли про вибухи.

До того ж, 18 березня росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю з використанням ракет С-300, внаслідок чого було пошкоджено житловий комплекс.

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Запоріжжя Вибух
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