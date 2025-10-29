ua en ru
У Запоріжжі пролунали вибухи: в місті частково зникло світло

Запоріжжя, Середа 29 жовтня 2025 21:28
UA EN RU
У Запоріжжі пролунали вибухи: в місті частково зникло світло Фото: на тлі загрози запуску росіянами КАБів в Запоріжжі пролунали вибухи ( facebook.com/Сергій Крук)
Автор: Валерій Ульяненко

Ввечері середи, 29 жовтня, в Запоріжжі та області пролунали вибухи. Після цього в деяких районах міста почались перебої зі світлом.

Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на заяву начальника Запорізької ОВА Івана Федорова та допис 5 редакції в Telegram.

"Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - наголосив він.

До цього Федоров попереджав про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запоріжжю та Запорізькій області.

5 редакція повідомила, що у деяких районах Запоріжжя після вибухів почалися перебої зі світлом.

Пізніше Федоров повідомив, що росіяни атакували Біленьківську громаду Запорізького району. Наслідки обстрілу встановлюються.

Згідно з попередньою інформацію, минулося без постраждалих.

Обстріл України 29 жовтня

Нагадаємо, в ніч на середу, 29 жовтня, росіяни здійснили чергову масовану дронову атаку на цивільну інфраструктуру Одеської області, а зранку вдарили "Шахедом" по центру Чернігова.

Зокрема, на Одещині пошкоджено енергетичний об’єкт ДТЕК та поранено працівника. В результаті ворожої атаки майже 30 тисяч домівок опинилися без світла.

У Чернігові російські війська атакували об’єкт критичної інфраструктури. В результаті обстрілу постраждалих серед місцевих жителів немає.

Зазначимо, у вівторок, 28 жовтня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що партнери України створили коаліцію для підтримки енергетичного сектору, який зазнав значних пошкоджень через російські удари.

