У Запоріжжі пролунали вибухи: в місті частково зникло світло

Ввечері середи, 29 жовтня, в Запоріжжі та області пролунали вибухи. Після цього в деяких районах міста почались перебої зі світлом.

Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на заяву начальника Запорізької ОВА Івана Федорова та допис 5 редакції в Telegram .

Згідно з попередньою інформацію, минулося без постраждалих.

Пізніше Федоров повідомив, що росіяни атакували Біленьківську громаду Запорізького району. Наслідки обстрілу встановлюються.

5 редакція повідомила, що у деяких районах Запоріжжя після вибухів почалися перебої зі світлом.

До цього Федоров попереджав про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запоріжжю та Запорізькій області.

" Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях ", - наголосив він.

Обстріл України 29 жовтня

Нагадаємо, в ніч на середу, 29 жовтня, росіяни здійснили чергову масовану дронову атаку на цивільну інфраструктуру Одеської області, а зранку вдарили "Шахедом" по центру Чернігова.

Зокрема, на Одещині пошкоджено енергетичний об’єкт ДТЕК та поранено працівника. В результаті ворожої атаки майже 30 тисяч домівок опинилися без світла.

У Чернігові російські війська атакували об’єкт критичної інфраструктури. В результаті обстрілу постраждалих серед місцевих жителів немає.

Зазначимо, у вівторок, 28 жовтня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що партнери України створили коаліцію для підтримки енергетичного сектору, який зазнав значних пошкоджень через російські удари.