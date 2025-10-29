В Запорожье прогремели взрывы: в городе частично пропал свет

Вечером среды, 29 октября, в Запорожье и области прогремели взрывы. После этого в некоторых районах города начались перебои со светом.

Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на заявление начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова и сообщение 5 редакции в Telegram .

Позже Федоров сообщил, что россияне атаковали Беленьковскую громаду Запорожского района. Последствия обстрела устанавливаются.

5 редакция сообщила, что в некоторых районах Запорожья после взрывов начались перебои со светом.

До этого Федоров предупреждал об угрозе применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожью и Запорожской области.

" Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах ", - подчеркнул он.

Обстрел Украины 29 октября

Напомним, в ночь на среду, 29 октября, россияне совершили очередную массированную дроновую атаку на гражданскую инфраструктуру Одесской области, а утром ударили "Шахедом" по центру Чернигова.

В частности, в Одесской области поврежден энергетический объект ДТЭК и ранен работник. В результате вражеской атаки почти 30 тысяч домов оказались без света.

В Чернигове российские войска атаковали объект критической инфраструктуры. В результате обстрела пострадавших среди местных жителей нет.

Отметим, во вторник, 28 октября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что партнеры Украины создали коалицию для поддержки энергетического сектора, который получил значительные повреждения из-за российских ударов.