В Запоріжжі пролунали вибухи

В Запоріжжі сьогодні вночі, 1 жовтня пролунали вибухи. В регіоні оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

У Запоріжжі пролунало кілька вибухів. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку в області.

Мешканців закликають знаходитися в укриттях під час повітряної тривоги або дотримуватись правила "двох стін".

Атака по Україні 1 жовтня

У низці областей України сьогодні вночі, 1 жовтня оголосили про повітряну тривогу. Повітряни сили ЗСУ попередили про загрозу атака ракетами і дронами. Вибухи пролунали в Харкові та Одесі.