В Запорожье раздались взрывы

В Запорожье сегодня ночью, 1 октября, раздались взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

В Запорожье раздалось несколько взрывов. В воздушных силах ВСУ сообщали о ракетной опасности в области.

Жителей призывают находиться в укрытиях во время воздушной тревоги или соблюдать правила "двух стен".

Атака по Украине 1 октября

В ряде областей Украины сегодня ночью, 1 октября объявили о воздушной тревоге . Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе атаки ракетами и дронами. Взрывы раздались в Харькове и Одессе.