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В Запорожье раздались взрывы

Запорожье, Воскресенье 01 октября 2023 01:39
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В Запорожье раздались взрывы Фото: в Запорожье раздались взрывы ночью 1 октября (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Запорожье сегодня ночью, 1 октября, раздались взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

В Запорожье раздалось несколько взрывов. В воздушных силах ВСУ сообщали о ракетной опасности в области.

Жителей призывают находиться в укрытиях во время воздушной тревоги или соблюдать правила "двух стен".

Атака по Украине 1 октября

В ряде областей Украины сегодня ночью, 1 октября объявили о воздушной тревоге . Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе атаки ракетами и дронами. Взрывы раздались в Харькове и Одессе.

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Запорожье Взрыв
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