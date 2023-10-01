В Запорожье раздались взрывы
Фото: в Запорожье раздались взрывы ночью 1 октября (GettyImages)
В Запорожье сегодня ночью, 1 октября, раздались взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
В Запорожье раздалось несколько взрывов. В воздушных силах ВСУ сообщали о ракетной опасности в области.
Жителей призывают находиться в укрытиях во время воздушной тревоги или соблюдать правила "двух стен".
Атака по Украине 1 октября
В ряде областей Украины сегодня ночью, 1 октября объявили о воздушной тревоге . Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе атаки ракетами и дронами. Взрывы раздались в Харькове и Одессе.
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