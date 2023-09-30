У Запоріжжі пролунали вибухи

Вибухи пролунали у Запоріжжі у суботу, 30 вересня. В області була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Місцеві жителі повідомили про вибухи у Запоріжжі після 10:10. Пізніше було чути повторні вибухи. Поки причини та наслідки невідомі.

Повітряна тривога

Варто зазначити, що повітряна тривога була оголошена у Запорізькій області о 8:50. Станом на 10:20 від тривоги почервоніла вже майже половина України.

Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.

Нічна атака на Україну

Росія декілька ночей поспіль атакує Україну дронами-камікадзе. Ця ніч не стала виключенням.

Як зазначили у Повітряних силах, окупанти випустили чотири десятки дронів. "Шахеди" летіли у південні та центральні області України. Сили ППО знищили 30 дронів.

Проте у Вінницькій області дрон влучив в об'єкт інфраструктури. Інформації про постраждалих немає.

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