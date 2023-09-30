Обстріл Вінницької області: є влучання в об'єкт інфраструктури
Російська окупаційна армія сьогодні вночі, 30 вересня завдала ударів з повітря по Вінницькій області. Є влучання в об'єкт інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Вінницької ОВА Сергія Борзова в Telegram.
Російські війська обстріляли Вінницьку область. Повітряни сили ЗСУ повідомляли про "Шахеди" на території регіону.
В обласній військовій адміністрації повідомили про влучання в об'єкт інфраструктури.
Також про "прильоти" заявили у Калинівській міській раді.
Атаки дронів по Україні
Російські окупанти регулярно намагаються атакувати Україну за допомогою дронів-камікадзе "Шахед" та ракет.
Сьогодні вночі, 30 вересня через загрозу застосування ворогом ударних безпілотників у низці областей оголосили повітряну тривогу. У Вінницькій області пролунало кілька вибухів, працювали сили протиповітряної оборони.
Також РФ атакувала Україну 28 вересня. Тоді окупанти використали 44 безпілотники, 34 з яких вдалося збити силам протиповітряної оборони. Ворожі дрони фіксували ще в Одеській та Миколаївській областях.
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