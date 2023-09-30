В Запорожье прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Запорожье в субботу, 30 сентября. В области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Местные жители сообщили о взрывах в Запорожье после 10:10. Позже было слышно повторные взрывы. Пока причины и последствия не известны.

Воздушная тревога

Следует отметить, что воздушная тревога была объявлена в Запорожской области в 8:50. По состоянию на 10:20 от тревоги покраснела уже почти половина Украины.

Воздушные силы ВСУ предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения.

Ночная атака на Украину

Россия несколько ночей подряд атакует Украину дронами-камикадзе. Эта ночь не стала исключением.

Как отметили в Воздушных силах, оккупанты выпустили четыре десятка дронов. Шахеды летели в южные и центральные области Украины. Силы ПВО уничтожили 30 дронов.

Однако в Винницкой области дрон попал в объект инфраструктуры. Информации о пострадавших нет.

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