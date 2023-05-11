У Запоріжжі пролунали вибухи

"Терміново! Йдіть до найближчих до вас укриття і знаходитесь там!" - пише чиновник.

Перший вибух у Запоріжжі пролунав близько 01:20. Після цього за кілька хвилин чули також і другий вибух.

Перед цим з'явилася інформація про запуски російськими окупантами ракет С-300 в напрямку Запоріжжя! Зокрема, про це йшлося у повідомленні Telegram-каналу карт повітряних тривог.

Жителів міста просять залишатися в укриттях до скасування повітряної тривоги, а також пам'ятати про правило "двох стін".