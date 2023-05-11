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В Запорожье прогремели взрывы

Фото: в Запорожье прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Запорожье ночью, 11 мая, прозвучали взрывы. Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.

"Срочно! Идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там!" - пишет чиновник.

Первый взрыв в Запорожье раздался около 01:20. После этого через несколько минут слышали также и второй взрыв.

Перед этим появилась информация о запусках российскими оккупантами ракет С-300 в направлении Запорожья! В частности, об этом говорилось в сообщении Telegram-канала карт воздушных тревог.

Жителей города просят оставаться в укрытиях до отмены воздушной тревоги, а также помнить о правиле "двух стен".

Напомним, перед тем в ночь на 11 мая в Краматорске Донецкой области прогремели взрывы.

Ранее сообщалось, что 5 мая в Запорожье раздались взрывы во время воздушной тревоги. Перед этим РФ увеличила обстрелы Запорожской области вдвое - оккупанты атаковали город ракетой С-300.

Добавим также, что российские войска в ночь на 3 мая атаковали частные дома в Запорожье - тогда армия РФ выпустила по городу ракету.

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