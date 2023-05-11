В Запорожье прогремели взрывы

"Срочно! Идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там!" - пишет чиновник.

Первый взрыв в Запорожье раздался около 01:20. После этого через несколько минут слышали также и второй взрыв.

Перед этим появилась информация о запусках российскими оккупантами ракет С-300 в направлении Запорожья! В частности, об этом говорилось в сообщении Telegram-канала карт воздушных тревог.

Жителей города просят оставаться в укрытиях до отмены воздушной тревоги, а также помнить о правиле "двух стен".