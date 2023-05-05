У п'ятницю ввечері, 5 травня, у Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Офіційної інформації щодо вибухів поки немає.

Зазначимо, що наразі в області оголошена повітряна тривога. Всім рекомендується перебувати в укриттях.

Нагадаємо, за минулу добу РФ збільшила обстріли Запорізької області вдвічі. Обласний центр окупанти атакували ракетою С-300.

Також ми писали, що російські війська в ніч на 3 травня атакували приватні будинки у Запоріжжі. Армія РФ випустила по місту ракети.

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