ua ru
Чт, 04 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

За добу РФ збільшила обстріли Запорізької області вдвічі, - ОВА

Новость на русском →
Запоріжжя, Четвер 04 травня 2023 11:59
За добу РФ збільшила обстріли Запорізької області вдвічі, - ОВА Фото: зЗа добу РФ збільшила обстріли Запорізької області вдвічі (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Наталія Гурковська

За добу РФ збільшила обстріли Запорізької області вдвічі. Обласний центр окупанти атакували ракетою С-300.

Про це заявив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, передає РБК-Україна з посиланням на його коментар в етері телеканалу “Ми - Україна".

"Ворог за добу обстріляв майже вдвічі більше, чим минулої. Це понад 112 ударів - авіаційних, артилерійських. А вночі завдав удару з ракети С-300 по самому місту Запоріжжя", - розповів він.

За його даними, обійшлося без жертв, тільки постраждала цивільна інфраструктура.

Загалом за добу під ударами ворога знаходились 20 населених пунктів області, які витримали один ракетний удар, 3 авіаційних, 5 атак з БПЛА, один з РСЗВ та 101 артобстріл.

"Бив ворог по цивільній інфраструктурі: житловим будинках, об'єктам життєзабезпечення, соціальним закладам. У лікарні перебуває чоловік 1951 р.н., який отримав поранення під час атаки на Степногірськ", - додав Малашко у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, в четвер, 4 травня, в Запоріжжі пролунав вибух. Потім стало відомо про повторні вибухи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя Запорожская область
NEWS
650 окупантів, 16 артсистем і 18 дронів. У Генштабі назвали втрати РФ в Україні за добу
650 окупантів, 16 артсистем і 18 дронів. У Генштабі назвали втрати РФ в Україні за добу
DAILY
"Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових