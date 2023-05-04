За добу РФ збільшила обстріли Запорізької області вдвічі, - ОВА

Про це заявив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, передає РБК-Україна з посиланням на його коментар в етері телеканалу “Ми - Україна".

"Ворог за добу обстріляв майже вдвічі більше, чим минулої. Це понад 112 ударів - авіаційних, артилерійських. А вночі завдав удару з ракети С-300 по самому місту Запоріжжя", - розповів він.

За його даними, обійшлося без жертв, тільки постраждала цивільна інфраструктура.

Загалом за добу під ударами ворога знаходились 20 населених пунктів області, які витримали один ракетний удар, 3 авіаційних, 5 атак з БПЛА, один з РСЗВ та 101 артобстріл.

"Бив ворог по цивільній інфраструктурі: житловим будинках, об'єктам життєзабезпечення, соціальним закладам. У лікарні перебуває чоловік 1951 р.н., який отримав поранення під час атаки на Степногірськ", - додав Малашко у своєму Telegram-каналі.