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В Краматорську пролунали вибухи

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Четвер 11 травня 2023 00:17
В Краматорську пролунали вибухи Фото: в Краматорську пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В ніч на 11 травня в Краматорську Донецької області пролунали вибухи.

Про це повідомляє власний кореспондент РБК-Україна.

Зазначається, що вибух пролунав близько 00:10. Після в регіоні оголосили повітряну тривогу. Жителям рекомендується знаходитись в укриттях.

Нагадаємо, вночі 8 травня російські окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області. Промислова зона була атакована шістьма ракетами.

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Вибух Краматорськ
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