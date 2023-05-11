В Краматорську пролунали вибухи

В ніч на 11 травня в Краматорську Донецької області пролунали вибухи.

Про це повідомляє власний кореспондент РБК-Україна.

Зазначається, що вибух пролунав близько 00:10. Після в регіоні оголосили повітряну тривогу. Жителям рекомендується знаходитись в укриттях.