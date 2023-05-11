В Краматорську пролунали вибухи
Фото: в Краматорську пролунали вибухи (GettyImages)
В ніч на 11 травня в Краматорську Донецької області пролунали вибухи.
Про це повідомляє власний кореспондент РБК-Україна.
Зазначається, що вибух пролунав близько 00:10. Після в регіоні оголосили повітряну тривогу. Жителям рекомендується знаходитись в укриттях.
Нагадаємо, вночі 8 травня російські окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області. Промислова зона була атакована шістьма ракетами.
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