ua ru
Ср, 21 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Запоріжжі прогримів вибух

Новость на русском →
Запоріжжя, Середа 21 вересня 2022 22:43
У Запоріжжі прогримів вибух Фото: у Запоріжжі прогримів вибух (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Запоріжжі пролунав вибух у середу, 21 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Зазначимо, що одразу після звуку вибуху в обласному центрі у Запорізькій області оголосили повітряну тривогу.

Наразі офіційної інформації щодо причин вибухів немає.

Нагадаємо, росіяни завдали ракетного удару по трьох районах Запоріжжя, троє людей постраждали.

Вночі окупанти також обстріляли об'єкти інфраструктури міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя
NEWS
Знищимо всіх. Залужний відреагував на оголошення мобілізації в Росії
Знищимо всіх. Залужний відреагував на оголошення мобілізації в Росії
DAILY
Блеф при поганій грі. Навіщо Путіну "референдуми" та мобілізація в Росії
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Блеф при поганій грі. Навіщо Путіну "референдуми" та мобілізація в Росії