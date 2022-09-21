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В Запорожье прогремел взрыв

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Запорожье, Среда 21 сентября 2022 22:43
В Запорожье прогремел взрыв Фото: в Запорожье прогремел взрыв (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Запорожье раздался взрыв в среду, 21 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Отметим, что после звука взрыва в областном центре в Запорожской области объявили воздушную тревогу.

Пока официальной информации о причинах взрывов нет.

Напомним, россияне нанесли ракетный удар по трем районам Запорожья, три человека пострадали.

Ночью оккупаны также обстреляли объекты инфраструктуры города.

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