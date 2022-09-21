В Запорожье прогремел взрыв
Фото: в Запорожье прогремел взрыв (Getty Images)
В Запорожье раздался взрыв в среду, 21 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Отметим, что после звука взрыва в областном центре в Запорожской области объявили воздушную тревогу.
Пока официальной информации о причинах взрывов нет.
Напомним, россияне нанесли ракетный удар по трем районам Запорожья, три человека пострадали.
Ночью оккупаны также обстреляли объекты инфраструктуры города.
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