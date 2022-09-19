Войска РФ нанесли ракетные удары по Запорожью

В Запорожье слышны звуки взрывов, в городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне .

Жителей просят оставаться в укрытиях или придерживаться правила "двух стен".

Жители сообщают, что в одном из районов областного центра, а также в пригороде исчезло электроснабжение.

Обновлено 02:15

Как сообщил глава ОВА Александр Старух, враг нанес очередной ракетный удар по областному центру. Пока известно о восьми прилетах. Предварительно, снова мишенью стали объекты инфраструктуры. Информация о пострадавших выясняется.

Обновлено 02:19

Электроснабжение в городе восстановлено.

Обновлено 02.31

По предварительной информации, оккупанты ударили по двум объектам инфраструктуры города, сообщили в горсовете.

Ранее ночью взрывы прогремели в Николаеве. В то же время воздушная тревога была объявлена в Одессе и области. Кроме того, в соцсетях сообщали о взрывах в Никополе в Днепропетровской области, однако официальной информации пока нет.

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