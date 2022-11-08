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У Запоріжжі під час повітряної тривоги було чутно звуки вибухів

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Запоріжжя, Вівторок 08 листопада 2022 05:05
У Запоріжжі під час повітряної тривоги було чутно звуки вибухів Фото: У Запоріжжі пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

У Запоріжжі в ніч на 8 листопада пролунали вибухи. У місті та області була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

За даними ЗМІ, у деяких районах Запоріжжя чули звуки близько 04:34 години. Сталося це після сигналу про ракетну небезпеку.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про відбій тривоги.

Нагадаємо, у Дніпрі та області ввечері 7 листопада була оголошена загроза атаки з повітря. Місцевих жителів закликали зберігати спокій.

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