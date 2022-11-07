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У Дніпрі попередили про загроза ракетного удару: ППО контролює небо

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Дніпро, Понеділок 07 листопада 2022 23:15
У Дніпрі попередили про загроза ракетного удару: ППО контролює небо Фото: У Дніпрі попередили про загроза ракетного удару (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

У Дніпрі та області ввечері 7 листопада оголошена загроза атаки з повітря. Місцевих жителів закликали зберігати спокій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

"Є загроза ракетного удару", - вказав посадовець.

Лукашук зазначив, що сили протиповітряної оборони контролюють небо над Дніпром та областю.

Водночас він попросив громадян утриматися від поширення у пабліках недостовірної інформації.

Нагадаємо, окупанти 7 листопада із РСЗВ обстріляли Марганецьку громаду в Нікопольському районі Дніпропетровської області.

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