У Дніпрі попередили про загроза ракетного удару: ППО контролює небо

Фото: У Дніпрі попередили про загроза ракетного удару (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Дніпрі та області ввечері 7 листопада оголошена загроза атаки з повітря. Місцевих жителів закликали зберігати спокій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

"Є загроза ракетного удару", - вказав посадовець. Лукашук зазначив, що сили протиповітряної оборони контролюють небо над Дніпром та областю. Водночас він попросив громадян утриматися від поширення у пабліках недостовірної інформації.