В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов

В Запорожье в ночь на 8 ноября раздались взрывы. В городе и области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне .

По данным СМИ, в некоторых районах Запорожья слышали звуки около 04:34 часа. Случилось это после сигнала о ракетной опасности.

Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытие, как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться, пока не появится информация об отбое тревоги.