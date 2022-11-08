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В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов

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Запорожье, Вторник 08 ноября 2022 05:05
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов Фото: В Запорожье раздались взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Запорожье в ночь на 8 ноября раздались взрывы. В городе и области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

По данным СМИ, в некоторых районах Запорожья слышали звуки около 04:34 часа. Случилось это после сигнала о ракетной опасности.

Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытие, как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться, пока не появится информация об отбое тревоги.

Напомним, в Днепре и области вечером 7 ноября была объявлена угроза атаки с воздуха. Местных жителей призывали сохранять спокойствие.

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