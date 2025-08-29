На Запоріжжі мобілізували батька-одинака, а дітей залишили на дорозі: що заявили у ТЦК

Що відомо

Як розповіла його сестра Оксана Кірєєва, Володимир сам виховує семирічних двійнят, адже їхня мати покинула сім’ю ще тоді, коли їм було два роки.

Родина певний час жила в окупованому Пологівському районі, однак чоловік вирішив виїхати після того, як окупанти почали тиснути й змушувати його до співпраці.

Повернувшись в Україну з дітьми, він не встиг оформити офіційну відстрочку від мобілізації як батько-одинак. На блокпості його затримали, а згодом у ТЦК пообіцяли перевірити документи й відпустити, але протягом трьох днів Володимир не виходив на зв’язок.

Родина звернулася до військкомату з проханням дати йому час оформити документи, проте відповідь була жорсткою: "Хай іде воює".

На запитання, що робити з дітьми, у ТЦК заявили, що їх тимчасово можуть відправити в лікарню, а потім - в інтернат.

Родина вже почала юридичний процес - офіційне розлучення з матір’ю, позбавлення її прав і оформлення статусу батька-одинака. Це може затягнутися на пів року, але саме від цього залежить майбутнє двійнят і шанс, що вони знову житимуть разом із татом.

Що заявили у ТЦК

Запорізький обласний ТЦК та СП спростував чутки щодо незаконного затримання та мобілізації Страхова військовослужбовцями Бердянського РТЦК та СП. У відомстві наголосили, що процедура відбулася у повній відповідності до норм чинного законодавства.

26 липня о 22:00 під час перевірки документів на одному з блокпостів у Запоріжжі співробітники Нацполіції встановили відсутність у Страхова військово-облікових документів.

Згідно з постановою його доставили до Бердянського районного ТЦК та СП для уточнення даних. При цьому військові з інших ТЦК та СП Запорізької області участі в інциденті не брали.

"Під час перевірки та співбесіди у Бердянському РТЦК та СП гр. Володимир Страхов не надав жодних відомостей або документів, які б свідчили про наявність у нього права на відстрочку від призову по мобілізації на особливий період", - пояснили у військкоматі.

Там уточнили, що після проходження військово-лікарської комісії, яка визнала його придатним, було оформлено мобілізаційне розпорядження та направлення до навчального центру.

У ТЦК та СП підкреслили, що жодних протиправних дій щодо громадянина не здійснювалося.