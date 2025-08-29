В Запорожье мобилизовали отца-одиночку, а детей оставили на дороге: что заявили в ТЦК

Что известно

Как рассказала его сестра Оксана Киреева, Владимир сам воспитывает семилетних двойняшек, ведь их мать покинула семью еще тогда, когда им было два года.

Семья некоторое время жила в оккупированном Пологовском районе, однако мужчина решил уехать после того, как оккупанты начали давить и принуждать его к сотрудничеству.

Вернувшись в Украину с детьми, он не успел оформить официальную отсрочку от мобилизации как отец-одиночка. На блокпосту его задержали, а затем в ТЦК пообещали проверить документы и отпустить, но в течение трех дней Владимир не выходил на связь.

Семья обратилась в военкомат с просьбой дать ему время оформить документы, однако ответ был жестким: "Пусть идет воюет".

На вопрос, что делать с детьми, в ТЦК заявили, что их временно могут отправить в больницу, а потом - в интернат.

Семья уже начала юридический процесс - официальный развод с матерью, лишение ее прав и оформление статуса отца-одиночки. Это может затянуться на полгода, но именно от этого зависит будущее двойняшек и шанс, что они снова будут жить вместе с папой.

Что заявили в ТЦК

Запорожский областной ТЦК и СП опроверг слухи о незаконном задержании и мобилизации Страхова военнослужащими Бердянского РТЦК и СП. В ведомстве отметили, что процедура состоялась в полном соответствии с нормами действующего законодательства.

26 июля в 22:00 во время проверки документов на одном из блокпостов в Запорожье сотрудники Нацполиции установили отсутствие у Страхова военно-учетных документов.

Согласно постановлению его доставили в Бердянский районный ТЦК и СП для уточнения данных. При этом военные из других ТЦК и СП Запорожской области участия в инциденте не принимали.

"Во время проверки и собеседования в Бердянском РТЦК и СП гр. Владимир Страхов не предоставил никаких сведений или документов, которые бы свидетельствовали о наличии у него права на отсрочку от призыва по мобилизации на особый период", - пояснили в военкомате.

Там уточнили, что после прохождения военно-врачебной комиссии, которая признала его годным, было оформлено мобилизационное распоряжение и направление в учебный центр.

В ТЦК и СП подчеркнули, что никаких противоправных действий в отношении гражданина не осуществлялось.