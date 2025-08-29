В Запорожье мобилизовали отца-одиночку, а детей оставили на дороге: что заявили в ТЦК

В Запорожской области мобилизовали отца-одиночку Владимира Страхова прямо на блокпосту, а двух его детей оставили на обочине. В ТЦК дали объяснения.

Что известно

Как рассказала его сестра Оксана Киреева, Владимир сам воспитывает семилетних двойняшек, ведь их мать покинула семью еще тогда, когда им было два года.

Семья некоторое время жила в оккупированном Пологовском районе, однако мужчина решил уехать после того, как оккупанты начали давить и принуждать его к сотрудничеству.

Вернувшись в Украину с детьми, он не успел оформить официальную отсрочку от мобилизации как отец-одиночка. На блокпосту его задержали, а затем в ТЦК пообещали проверить документы и отпустить, но в течение трех дней Владимир не выходил на связь.

Семья обратилась в военкомат с просьбой дать ему время оформить документы, однако ответ был жестким: "Пусть идет воюет".

На вопрос, что делать с детьми, в ТЦК заявили, что их временно могут отправить в больницу, а потом - в интернат.

Семья уже начала юридический процесс - официальный развод с матерью, лишение ее прав и оформление статуса отца-одиночки. Это может затянуться на полгода, но именно от этого зависит будущее двойняшек и шанс, что они снова будут жить вместе с папой.

Что заявили в ТЦК

Запорожский областной ТЦК и СП опроверг слухи о незаконном задержании и мобилизации Страхова военнослужащими Бердянского РТЦК и СП. В ведомстве отметили, что процедура состоялась в полном соответствии с нормами действующего законодательства.

26 июля в 22:00 во время проверки документов на одном из блокпостов в Запорожье сотрудники Нацполиции установили отсутствие у Страхова военно-учетных документов.

Согласно постановлению его доставили в Бердянский районный ТЦК и СП для уточнения данных. При этом военные из других ТЦК и СП Запорожской области участия в инциденте не принимали.

"Во время проверки и собеседования в Бердянском РТЦК и СП гр. Владимир Страхов не предоставил никаких сведений или документов, которые бы свидетельствовали о наличии у него права на отсрочку от призыва по мобилизации на особый период", - пояснили в военкомате.

Там уточнили, что после прохождения военно-врачебной комиссии, которая признала его годным, было оформлено мобилизационное распоряжение и направление в учебный центр.

В ТЦК и СП подчеркнули, что никаких противоправных действий в отношении гражданина не осуществлялось.