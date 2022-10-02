Росіяни вранці атакували Запоріжжя

Жителів просять залишатися в укриттях або дотримуватись правил "двох стін".

Оновлено 06:53

Ворог атакував обласний центр та найближчі околиці. Дані про постраждалих та руйнування уточнюються, повідомив голова ОВА Запоріжжя Олександр Старух.

Люди хотіли потрапити на тимчасово окуповану територію. Згодом з'ясувалося, що окупанти атакували ракетами С-300. СБУ вже розпочала розслідувати обстріл росіянами гуманітарної колони.

У суботу, 1 жовтня, стало відомо, що кількість постраждалих під час теракту досягла 118 осіб, загиблих – 31.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.