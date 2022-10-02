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Окупанти випустили по Запоріжжю чотири ракети С-300 (фото наслідків)

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Запоріжжя, Неділя 02 жовтня 2022 08:56
Окупанти випустили по Запоріжжю чотири ракети С-300 (фото наслідків) Фото: окупанти випустили по Запоріжжю чотири ракети С-300 (t.me/starukhofficial)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська вдарили по Запоріжжю чотирма ракетами С-300. Внаслідок чого зруйновано промислову інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Олександра Старуха в Telegram.

"За попередньою інформацією, ворог поцілив в обласний центр та передмістя чотирма ракетами С300. Внаслідок атаки зруйновано промислову інфраструктуру", - написав Старух.

Очільник області повідомив, що постраждалих внаслідок ворожого обстрілу немає.

Фото: окупанти випустили по Запоріжжю чотири ракети С-300 (t.me/starukhofficial)

Нагадаємо, що сьогодні вранці в Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Згодом стало відомо про ракетну атаку на місто та його околиці.

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