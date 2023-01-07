ua ru
Сб, 07 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Запоріжжі ліквідувала сина представника Кадирова, - Братчук

Новость на русском →
Субота 07 січня 2023 12:39
В Запоріжжі ліквідувала сина представника Кадирова, - Братчук Фото: в Запоріжжі ліквідувала сина представника Кадирова (t.me/Bratchuk_Sergey)
Автор: Сергій Пишкін

В Запоріжжі ліквідували 34-річного Джамбулата Заураєва - сина представника самопроголошеного голови Чечні Рамзана Кадирова.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука.

"На Запоріжжі ліквідували сина представника Кадирова. 34-річний Джамбулат Заураєв вирушив на війну до України як доброволець у складі так званих TikTok-військ. Батько окупанта підтвердив загибель сина "на спецоперації", - пише Братчук.

В Запоріжжі ліквідувала сина представника Кадирова, - Братчук

Фото: в Запоріжжі ліквідувала сина представника Кадирова (t.me/Bratchuk_Sergey)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу наші воїни знищили ще близько 490 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає - 110 740 військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація Запоріжжя
NEWS
Рекордний пакет США. З'явилися деталі та повний список озброєнь
Рекордний пакет США. З'явилися деталі та повний список озброєнь
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет