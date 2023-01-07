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В Запорожье ликвидировала сына представителя Кадырова, - Братчук

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Суббота 07 января 2023 12:39
В Запорожье ликвидировала сына представителя Кадырова, - Братчук Фото: в Запорожье ликвидировала сына представителя Кадырова (t.me/Bratchuk_Sergey)
Автор: Сергей Пышкин

В Запорожье ликвидировали 34-летнего Джамбулата Заураева - сына представителя самопровозглашенного главы Чечни Рамзана Кадырова.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал представителя Одесской военной администрации Сергея Братчука.

"На Запорожье ликвидировали сына представителя Кадырова. 34-летний Джамбулат Заураев отправился на войну в Украину как доброволец в составе так называемых TikTok-войск. Отец оккупанта подтвердил гибель сына "на спецоперации", - пишет Братчук.

В Запорожье ликвидировала сына представителя Кадырова, - Братчук

Фото: в Запорожье ликвидировала сына представителя Кадырова (t.me/Bratchuk_Sergey)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что за минувшие сутки наши воины уничтожили еще около 490 оккупантов. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет - 110 740 военных.

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