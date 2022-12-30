Майже 700 окупантів, 58 ракет і 23 дрони: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу

Сили оборони України минулої доби ліквідували ще 690 російських окупантів, збили 5 ракет, знищили 8 танків і 12 бронемашин. Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила на фронтах в Україні вже 105 250 своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

"Найбільші втрати противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються", - зазначили у Генштабі.

Раніше повідомлялося, що минулої доби бійці ЗСУ знищили ще 790 окупантів та збили 10 дронів ворога.

Нагадаємо також, що вранці 29 грудня при черговій російській масованій атаці Сили оборони України збили 54 ракети та 11 ударних дронів. А вночі 30 грудня військові ЗСУ збили в небі над Дніпропетровською та Запорізькою областями ще 10 ворожих ударних дронів. Після того стало відомо, що українські захисники уразили всі ворожі БПЛА, які інтервенти використали для атаки Києва та області вночі.

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