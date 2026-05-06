У Запоріжжі комбат вимагав "відкати" з бойових виплат підлеглих солдатів, - Нацполіція

Командир батальйону однієї з бригад, що тримає оборону на запорізькому напрямку, налагодив механізм одержання неправомірної вигоди від особового складу.

За щомісячний платіж у 200 тисяч гривень посадовець обіцяв не ініціювати службові розслідування та не створювати перешкод при виплаті бойових винагород.

Під тиском військовослужбовці змушені були збирати кошти та передавати їх командиру. За версією слідства, отримані гроші фігурант міг передавати іншим військовим посадовцям, чия причетність наразі перевіряється.

Затримання та обшуки

Поліцейські затримали комбата "на гарячому" у Запоріжжі під час отримання чергового траншу у розмірі 200 тисяч гривень. Під час обшуку у нього вилучили ще 114 тисяч гривень готівкою. Загалом задокументовано отримання фігурантом 400 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Правоохоронці провели вісім обшуків у Вінницькій, Черкаській та Запорізькій областях. За місцями дислокації підрозділу та проживання підозрюваного, а також у його транспортних засобах вилучили понад 1,6 млн гривень у різній валюті, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та чорнові записи.

Комбату вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.