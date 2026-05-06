Война в Украине

В Запорожье комбат требовал "откаты" с боевых выплат подчиненных солдат, - Нацполиция

14:00 06.05.2026 Ср
2 мин
Что командир обещал военным в обмен на деньги?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: задержание комбата в Запорожье на получении взятки (npu.gov.ua)

В Запорожье задержали командира батальона, который ежемесячно требовал от подчиненных 200 тысяч гривен за беспрепятственное несение службы и отсутствие проверок, которые могли бы повлиять на выплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной полиции.

Командир батальона одной из бригад, которая держит оборону на запорожском направлении, наладил механизм получения неправомерной выгоды от личного состава.

За ежемесячный платеж в 200 тысяч гривен чиновник обещал не инициировать служебные расследования и не создавать препятствий при выплате боевых вознаграждений.

Под давлением военнослужащие вынуждены были собирать средства и передавать их командиру. По версии следствия, полученные деньги фигурант мог передавать другим военным чиновникам, чья причастность сейчас проверяется.

Задержание и обыски

Полицейские задержали комбата "на горячем" в Запорожье во время получения очередного транша в размере 200 тысяч гривен. Во время обыска у него изъяли еще 114 тысяч гривен наличными. В общем задокументировано получение фигурантом 400 тысяч гривен неправомерной выгоды.

Фото: задержание комбата на получении взятки (npu.gov.ua)

Правоохранители провели восемь обысков в Винницкой, Черкасской и Запорожской областях. По местам дислокации подразделения и проживания подозреваемого, а также в его транспортных средствах изъяли более 1,6 млн гривен в разной валюте, мобильные телефоны, компьютерную технику и черновые записи.

Комбату уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, на взятке задержан руководитель Житомирского областного ТЦК - он требовал деньги с предпринимателя, чтобы не мобилизовать его работников.

Отметим, 21 апреля СБУ задержала восьмерых представителей Пересыпского ТЦК и одного участкового после погони со стрельбой в Одессе. Согласно данным источников РБК-Украина, фигуранты требовали 50 тысяч долларов.

