У Запоріжжі кількість постраждалих через удар зросла до 30 людей, серед них 5 дітей

В Запоріжжі, внаслідок російського авіаудару 17 грудня, кількість постраждалих зросла до 30 людей, серед них 5 дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ України.
"У Запоріжжі кількість постраждалих внаслідок російського авіаудару збільшилася до 30 людей, з них 5 дітей", - написали в МВС.
За даними МВС, психологічну підтримку надали 27 громадянам, серед яких 2 дитини та 2 маломобільні особи, що дозволило зменшити психологічний стрес після інциденту.
Аварійно-рятувальні роботи на місці події завершено, постраждалі отримали необхідну медичну допомогу, а об’єкти цивільної інфраструктури оглянуто та забезпечено безпечний доступ.
Психологи ДСНС та аварійно-рятувальні служби системно реагують на такі інциденти, забезпечуючи швидку допомогу потерпілим та мінімізацію наслідків для місцевого населення.
Російські війська сьогодні вдень, 17 грудня, завдали авіаударів по Запоріжжю. Внаслідок ударів суттєво пошкоджено багатоповерхівку та один з об’єктів інфраструктури обласного центру.
За даними ОВА, ворог завдав три удари по Запоріжжю та Запорізькому району. В обласному центрі постраждали два житлові будинки. Повідомлялося, що під завалами можуть перебувати люди.
У Кушугумській громаді під час обстрілу поранено жінку.
Нагадаємо, що вранці 16 грудня російські окупанти атакували багатоповерхівку в Запоріжжі за допомогою дрона. Внаслідок удару сталося загоряння кількох квартир, постраждали люди.
За даними ДСНС, загорілися чотири квартири на 5 та 6 поверхах. Надзвичайники врятували з верхніх поверхів п’ятьох мешканців, двох із них - за допомогою автодрабини.
Постраждали чотири людини: 58-річний чоловік перебуває у тяжкому стані, 28-річний - середньої тяжкості, 76-річна та 69-річна жінки отримали допомогу на місці.
Раніше, 14 грудня, російські війська завдали кілька авіаударів по обласному центру, пошкодивши магазин АТБ та спричинивши поранення, а також загоряння автомобілів у іншому районі.
Ще один удар по місту та області був 7 грудня. Тоді російські обстріли КАБами пошкодили приватні будинки, господарські споруди та лінії електропередач.