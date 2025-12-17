В Запорожье количество пострадавших из-за удара возросло до 30 человек, среди них 5 детей

"В Запорожье количество пострадавших в результате российского авиаудара увеличилось до 30 человек, из них 5 детей", - написали в МВД.

По данным МВД, психологическую поддержку оказали 27 гражданам, среди которых 2 ребенка и 2 маломобильных лица, что позволило уменьшить психологический стресс после инцидента.

Аварийно-спасательные работы на месте происшествия завершены, пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь, а объекты гражданской инфраструктуры осмотрены и обеспечен безопасный доступ.

Фото: последствия авиаудара по Запорожью (t.me/mvs_ukraine) Запорожье неоднократно становилось целью авиаударов в рамках полномасштабного вторжения России в Украину. Прошлые атаки также приводили к пострадавшим среди гражданского населения и разрушениям зданий.

Психологи ГСЧС и аварийно-спасательные службы системно реагируют на такие инциденты, обеспечивая быструю помощь пострадавшим и минимизацию последствий для местного населения.

Удар по Запорожью

Российские войска сегодня днем, 17 декабря, нанесли авиаудары по Запорожью. В результате ударов существенно повреждены многоэтажка и один из объектов инфраструктуры областного центра.

По данным ОВА, враг нанес три удара по Запорожью и Запорожскому району. В областном центре пострадали два жилых дома, сообщалось, что под завалами могут находиться люди.

В Кушугумской громаде во время обстрела ранена женщина.