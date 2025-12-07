РФ атакує Запоріжжя та область КАБами: перші подробиці

Вранці неділі, 7 грудня, російська армія завдала удару по Запоріжжю та Запорізькій області. Ворог застосував КАБи.

Близько 10:00 Федоров повідомив про загрозу керованих авіаційних бомб для регіону. Водночас про пуски росіянами КАБів заявили і повітряні сили.

Згодом стало відомо про вибухи у Запорізькій області.

"Ворог атакує Запорізький район. Щонайменше три удари. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. Залишайтеся у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги", - написав Федоров.

Згодом він також опублікував фото, на якому видніються стовби диму. Станом на 10:40 про руйнування чи поранених не повідомлялось.

Оновлено о 11:05

Федоров повідомив, що внаслідок російського удару були пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та лінії електропередач.

"Годину тому окупанти атакували трьома КАБами одне із сіл Запорізького району. На щастя, минулося без постраждалих", - повідомив він.