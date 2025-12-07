ua en ru
Нд, 07 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ атакує Запоріжжя та область КАБами: перші подробиці

Запоріжжя, Неділя 07 грудня 2025 10:45
UA EN RU
РФ атакує Запоріжжя та область КАБами: перші подробиці Фото: Іван Федоров (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Вранці неділі, 7 грудня, російська армія завдала удару по Запоріжжю та Запорізькій області. Ворог застосував КАБи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова та Повітряні сили ЗСУ.

Близько 10:00 Федоров повідомив про загрозу керованих авіаційних бомб для регіону. Водночас про пуски росіянами КАБів заявили і повітряні сили.

Згодом стало відомо про вибухи у Запорізькій області.

"Ворог атакує Запорізький район. Щонайменше три удари. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. Залишайтеся у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги", - написав Федоров.

Згодом він також опублікував фото, на якому видніються стовби диму. Станом на 10:40 про руйнування чи поранених не повідомлялось.

РФ атакує Запоріжжя та область КАБами: перші подробиці

Оновлено о 11:05

Федоров повідомив, що внаслідок російського удару були пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та лінії електропередач.

"Годину тому окупанти атакували трьома КАБами одне із сіл Запорізького району. На щастя, минулося без постраждалих", - повідомив він.

РФ атакує Запоріжжя та область КАБами: перші подробиці

Обстріли 7 грудня

Уночі російські війська знову атакували територію України, зосередивши головний удар на Кременчуку в Полтавській області.

За інформацією Повітряних сил, противник випустив загалом 246 повітряних цілей, серед яких:

  • 241 ударний дрон типів "Шахед" і "Гербера";
  • 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", запущені з Тамбовської області РФ;
  • 2 балістичні ракети "Іскандер-М" / KN-23, випущені з Курської області.
Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя Війна в Україні
Новини
РФ вночі запустила "Кинджали", "Іскандери" і понад 200 дронів: що збила ППО
РФ вночі запустила "Кинджали", "Іскандери" і понад 200 дронів: що збила ППО
Аналітика
Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни