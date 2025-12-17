У Запоріжжі кількість постраждалих через удар зросла до 30 людей, серед них 5 дітей

В Запоріжжі, внаслідок російського авіаудару 17 грудня, кількість постраждалих зросла до 30 людей, серед них 5 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ України.

"У Запоріжжі кількість постраждалих внаслідок російського авіаудару збільшилася до 30 людей, з них 5 дітей", - написали в МВС. За даними МВС, психологічну підтримку надали 27 громадянам, серед яких 2 дитини та 2 маломобільні особи, що дозволило зменшити психологічний стрес після інциденту. Аварійно-рятувальні роботи на місці події завершено, постраждалі отримали необхідну медичну допомогу, а об’єкти цивільної інфраструктури оглянуто та забезпечено безпечний доступ. Фото: наслідки авіаудару по Запоріжжю (t.me/mvs_ukraine) Запоріжжя неодноразово ставало ціллю авіаударів у рамках повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Минулі атаки також призводили до постраждалих серед цивільного населення та руйнувань будівель. Психологи ДСНС та аварійно-рятувальні служби системно реагують на такі інциденти, забезпечуючи швидку допомогу потерпілим та мінімізацію наслідків для місцевого населення. Удар по Запоріжжю Російські війська сьогодні вдень, 17 грудня, завдали авіаударів по Запоріжжю. Внаслідок ударів суттєво пошкоджено багатоповерхівку та один з об’єктів інфраструктури обласного центру. За даними ОВА, ворог завдав три удари по Запоріжжю та Запорізькому району. В обласному центрі постраждали два житлові будинки. Повідомлялося, що під завалами можуть перебувати люди. У Кушугумській громаді під час обстрілу поранено жінку.