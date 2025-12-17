В Запорожье количество пострадавших из-за удара возросло до 30 человек, среди них 5 детей
В Запорожье, в результате российского авиаудара 17 декабря, количество пострадавших возросло до 30 человек, среди них 5 детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины.
"В Запорожье количество пострадавших в результате российского авиаудара увеличилось до 30 человек, из них 5 детей", - написали в МВД.
По данным МВД, психологическую поддержку оказали 27 гражданам, среди которых 2 ребенка и 2 маломобильных лица, что позволило уменьшить психологический стресс после инцидента.
Аварийно-спасательные работы на месте происшествия завершены, пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь, а объекты гражданской инфраструктуры осмотрены и обеспечен безопасный доступ.
Психологи ГСЧС и аварийно-спасательные службы системно реагируют на такие инциденты, обеспечивая быструю помощь пострадавшим и минимизацию последствий для местного населения.
Удар по Запорожью
Российские войска сегодня днем, 17 декабря, нанесли авиаудары по Запорожью. В результате ударов существенно повреждены многоэтажка и один из объектов инфраструктуры областного центра.
По данным ОВА, враг нанес три удара по Запорожью и Запорожскому району. В областном центре пострадали два жилых дома, сообщалось, что под завалами могут находиться люди.
В Кушугумской громаде во время обстрела ранена женщина.
Напомним, что утром 16 декабря российские оккупанты атаковали многоэтажку в Запорожье с помощью дрона. В результате удара произошло возгорание нескольких квартир, пострадали люди.
По данным ГСЧС, загорелись четыре квартиры на 5 и 6 этажах. Чрезвычайники спасли с верхних этажей пятерых жителей, двух из них - с помощью автолестницы.
Пострадали четыре человека: 58-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, 28-летний - средней тяжести, 76-летняя и 69-летняя женщины получили помощь на месте.
Ранее, 14 декабря, российские войска нанесли несколько авиаударов по областному центру, повредив магазин АТБ и вызвав ранения, а также возгорание автомобилей в другом районе.
Еще один удар по городу и области был 7 декабря. Тогда российские обстрелы КАБами повредили частные дома, хозяйственные постройки и линии электропередач.