Главная » Новости » Война в Украине

В Запорожье количество пострадавших из-за удара возросло до 30 человек, среди них 5 детей

Запорожье, Среда 17 декабря 2025 18:25
В Запорожье количество пострадавших из-за удара возросло до 30 человек, среди них 5 детей Фото: последствия авиаудара по Запорожью (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Сергей Козачук

В Запорожье, в результате российского авиаудара 17 декабря, количество пострадавших возросло до 30 человек, среди них 5 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины.

"В Запорожье количество пострадавших в результате российского авиаудара увеличилось до 30 человек, из них 5 детей", - написали в МВД.

По данным МВД, психологическую поддержку оказали 27 гражданам, среди которых 2 ребенка и 2 маломобильных лица, что позволило уменьшить психологический стресс после инцидента.

Аварийно-спасательные работы на месте происшествия завершены, пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь, а объекты гражданской инфраструктуры осмотрены и обеспечен безопасный доступ.

Фото: последствия авиаудара по Запорожью (t.me/mvs_ukraine)
Запорожье неоднократно становилось целью авиаударов в рамках полномасштабного вторжения России в Украину. Прошлые атаки также приводили к пострадавшим среди гражданского населения и разрушениям зданий.

Психологи ГСЧС и аварийно-спасательные службы системно реагируют на такие инциденты, обеспечивая быструю помощь пострадавшим и минимизацию последствий для местного населения.

Удар по Запорожью

Российские войска сегодня днем, 17 декабря, нанесли авиаудары по Запорожью. В результате ударов существенно повреждены многоэтажка и один из объектов инфраструктуры областного центра.

По данным ОВА, враг нанес три удара по Запорожью и Запорожскому району. В областном центре пострадали два жилых дома, сообщалось, что под завалами могут находиться люди.

В Кушугумской громаде во время обстрела ранена женщина.

Напомним, что утром 16 декабря российские оккупанты атаковали многоэтажку в Запорожье с помощью дрона. В результате удара произошло возгорание нескольких квартир, пострадали люди.

По данным ГСЧС, загорелись четыре квартиры на 5 и 6 этажах. Чрезвычайники спасли с верхних этажей пятерых жителей, двух из них - с помощью автолестницы.

Пострадали четыре человека: 58-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, 28-летний - средней тяжести, 76-летняя и 69-летняя женщины получили помощь на месте.

Ранее, 14 декабря, российские войска нанесли несколько авиаударов по областному центру, повредив магазин АТБ и вызвав ранения, а также возгорание автомобилей в другом районе.

Еще один удар по городу и области был 7 декабря. Тогда российские обстрелы КАБами повредили частные дома, хозяйственные постройки и линии электропередач.

